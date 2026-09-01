Exposition de l’une à l’autre Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Exposition de l’une à l’autre

Du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 19h. Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Une exposition collective d’artistes femmes réunies pour une première expérience à Marseille.

En tout, 11 artistes de génération différentes, travaillant des domaines artistiques différents, – peinture, photographie, sculpture, installation, gravure et photogravure, dessin – explorant des pratiques diverses pour traiter des thèmes qui appartiennent à chacune et seront certainement au « summum de nos féminités », (pour copier Aya Nakamura ) .

Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 37 67 06 corinnemariotte@gmail.com

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English :

A group exhibition featuring female artists coming together for their first exhibition in Marseille.

L’événement Exposition de l’une à l’autre Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille