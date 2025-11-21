Exposition de Lutxo soak Rue Arhanpia Tardets-Sorholus

Exposition de Lutxo soak

Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-21

Lutxo expose ses oeuvres à Tardets.

Il y mêle avec dextérité la peinture, le collage et l’encre. Afin de profiter pleinement du plaisir d’être ensemble, Kakotxa est un lieu sans smartphone. Merci de bien vouloir laisser vos appareils à la maison ou dans la voiture. .

Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

English : Exposition de Lutxo soak

German : Exposition de Lutxo soak

Italiano :

Espanol : Exposition de Lutxo soak

L’événement Exposition de Lutxo soak Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Pays Basque