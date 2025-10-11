Exposition de Maartje Middel Rue Gambetta Hérisson

Samedi 11 octobre à partir de 18h, Maartje Middel vous invite au vernissage de son exposition « Explosion » au Hérisson Social Club. Les œuvres de l’artiste plasticienne restent visibles sur place, jusqu’au 31 décembre.

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr

English :

Saturday October 11 from 6pm, Maartje Middel invites you to the opening of her exhibition « Explosion » at the Hérisson Social Club. The artist?s works can be viewed on site until December 31.

German :

Am Samstag, den 11. Oktober ab 18 Uhr lädt Maartje Middel zur Vernissage ihrer Ausstellung « Explosion » im Igel Social Club ein. Die Werke der bildenden Künstlerin bleiben bis zum 31. Dezember vor Ort zu sehen.

Italiano :

Sabato 11 ottobre, a partire dalle 18.00, Maartje Middel vi invita all’inaugurazione della sua mostra « Explosion » presso l’Hérisson Social Club. Le opere dell’artista saranno esposte fino al 31 dicembre.

Espanol :

El sábado 11 de octubre a partir de las 18.00 horas, Maartje Middel le invita a la inauguración de su exposición « Explosión » en el Club Social Hérisson. La obra de la artista estará expuesta hasta el 31 de diciembre.

