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Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne

Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne

Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne samedi 18 avril 2026.

Adresse : Cour du Château

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0

Wasselonne

Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Samedi 18 avril de 14h à 17h, Salle Prévôtale (Cour du Château)

Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes. Démonstrations de codage/décodage sur machine Enigma.

Entrée gratuite.

Contact ALCMB 0  .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 40 44 68  edmondkern@yahoo.fr

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English :

L’événement Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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