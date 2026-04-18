Wasselonne

Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril de 14h à 17h, Salle Prévôtale (Cour du Château)

Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes. Démonstrations de codage/décodage sur machine Enigma.

Entrée gratuite.

Contact ALCMB 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 40 44 68 edmondkern@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble