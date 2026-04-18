Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne
Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne samedi 18 avril 2026.
Wasselonne
Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Samedi 18 avril de 14h à 17h, Salle Prévôtale (Cour du Château)
Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes. Démonstrations de codage/décodage sur machine Enigma.
Entrée gratuite.
Contact ALCMB 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 40 44 68 edmondkern@yahoo.fr
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English :
L’événement Exposition de machines à écrire et à calculer anciennes Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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