EXPOSITION DE MAGIE TERRE

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-12

Peintures

Galerie municipale Courbet

Entrée libre

Infos 04 67 50 42 23 .

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement EXPOSITION DE MAGIE TERRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-03 par 34 ADT34