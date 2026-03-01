Exposition de Mallory PARRIAUX Le vent souffle où il veut Maison de la tour Valaurie

Exposition de Mallory PARRIAUX Le vent souffle où il veut

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-03-07

L’exposition Le vent souffle où il veut réunit deux séries photographiques de Mallory Parriaux Voyage, voyage (2021) et Hamelin (2024).

Maison de la tour 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr

English :

The Le vent souffle où il veut exhibition brings together two photographic series by Mallory Parriaux: Voyage, voyage (2021) and Hamelin (2024).

