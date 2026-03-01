Exposition de Mallory PARRIAUX Le vent souffle où il veut Maison de la tour Valaurie
Exposition de Mallory PARRIAUX Le vent souffle où il veut Maison de la tour Valaurie samedi 7 mars 2026.
Exposition de Mallory PARRIAUX Le vent souffle où il veut
Maison de la tour 1 rue des écoles Valaurie Drôme
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-03-07
L’exposition Le vent souffle où il veut réunit deux séries photographiques de Mallory Parriaux Voyage, voyage (2021) et Hamelin (2024).
Maison de la tour 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
English :
The Le vent souffle où il veut exhibition brings together two photographic series by Mallory Parriaux: Voyage, voyage (2021) and Hamelin (2024).
