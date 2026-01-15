Exposition de mangakas Human Academy Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême
Exposition de mangakas Human Academy Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Exposition de mangakas Human Academy Le Grand Off de la bande dessinée
Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
Exposition de mangakas issus de la Human Academy, l’école de manga, anime et jeu vidéo d’Angoulême.
.
Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of mangakas from the Human Academy, Angoulême?s school of manga, anime and video games.
L’événement Exposition de mangakas Human Academy Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême