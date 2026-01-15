Exposition de mangakas Human Academy Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême

Exposition de mangakas Human Academy Le Grand Off de la bande dessinée

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Exposition de mangakas issus de la Human Academy, l’école de manga, anime et jeu vidéo d’Angoulême.

.

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of mangakas from the Human Academy, Angoulême?s school of manga, anime and video games.

L’événement Exposition de mangakas Human Academy Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême