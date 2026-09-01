Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes Parc Jouvet Valence
lundi 28 septembre 2026 · Parc Jouvet · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes
Parc Jouvet Maison du Gardien Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-09-28
Exposition de Manue Kergall, peintre, et Eric Piolat, photographe.
.
Parc Jouvet Maison du Gardien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 01 59 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition by Manue Kergall, painter, and Eric Piolat, photographer.
L’événement Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Journée conviviale au Relais du Bois Valence 16 septembre 2026
- Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence 16 septembre 2026
- Match de hockey Les Lynxs vs Lyon Patinoire Jo Boyadjian Valence 16 septembre 2026
- Balade en bateau Hermitage et 3 châteaux Quai Frédéric Mistral Valence 17 septembre 2026
- Ateliers d’écriture Commune Maison Valence 17 septembre 2026