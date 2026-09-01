Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes Parc Jouvet Valence

Informations pratiques

Valence

Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes

Parc Jouvet Maison du Gardien Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Exposition de Manue Kergall, peintre, et Eric Piolat, photographe.

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Parc Jouvet Maison du Gardien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 01 59 41

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English :

Exhibition by Manue Kergall, painter, and Eric Piolat, photographer.

L’événement Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme