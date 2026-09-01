UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes Parc Jouvet Valence

lundi 28 septembre 2026 · Parc Jouvet · Valence

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc Jouvet
Adresse
Maison du Gardien
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes

Parc Jouvet Maison du Gardien Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-09-28

Exposition de Manue Kergall, peintre, et Eric Piolat, photographe.
  .

Parc Jouvet Maison du Gardien Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 01 59 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition by Manue Kergall, painter, and Eric Piolat, photographer.

L’événement Exposition de Manue Kergall et Eric Piolat – Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)