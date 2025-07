Exposition de maquettes de bateaux Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer

Exposition de maquettes de bateaux Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer dimanche 10 août 2025.

Exposition de maquettes de bateaux

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

2025-08-10

Du 10 au 24 août, venez découvrir la nouvelle exposition autour de la mer, organisée par la Ville de Courseulles-sur-Mer en partenariat avec l’association Bateaux de Normandie.

Au programme

• De nombreuses maquettes de bateaux de pêche, de plaisance, de la marine militaire et de commerce

• Des bateaux en bouteilles

• Des Picoteux et une Mouette , véritables bateaux du chantier des Frères Labrèque

• Des objets de marine

• Des animations de matelotage pour enfants

• Des tableaux

L’association Dentelle et Blondes de Caen et Courseulles présentera également ses dentelles tout au long de la semaine. Le week-end des 23 et 24 août, des dentellières seront présentes pour réaliser des démonstrations en direct.

Retrouvez-les tous les jours à la salle Quiquemelle, de 10h à 12h et de 15h à 19h. Cette exposition est gratuite et ouverte à tous.

Salle Quiquemelle Place du Marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 17

English : Exposition de maquettes de bateaux

From August 10 to 24, discover the new exhibition on the sea, organized by the town of Courseulles-sur-Mer in partnership with the Bateaux de Normandie association.

On the program: ?

numerous model boats: fishing, pleasure, naval and merchant

? boats in bottles

picoteux and a « Mouette », real boats from the Frères Labrèque shipyard

? marine objects

seamanship activities for children

? paintings

The Dentelle et Blondes de Caen et Courseulles association will also be showcasing its lacework throughout the week. On the weekend of August 23 and 24, lacemakers will be on hand to give live demonstrations.

Meet them every day at the Salle Quiquemelle, from 10am to 12pm and from 3pm to 7pm. The exhibition is free and open to all.

German : Exposition de maquettes de bateaux

Vom 10. bis 24. August können Sie die neue Ausstellung rund um das Meer entdecken, die von der Stadt Courseulles-sur-Mer in Zusammenarbeit mit dem Verein Bateaux de Normandie organisiert wurde.

Auf dem Programm stehen

zahlreiche Schiffsmodelle: Fischerei-, Freizeit-, Militär- und Handelsschiffe

boote aus Flaschen

picoteux und eine « Möwe », echte Schiffe aus der Werft der Gebrüder Labrèque

gegenstände aus der Seefahrt

? seemännische Animationen für Kinder

gemälde

Die Vereinigung « Dentelle et Blondes de Caen et Courseulles » (Spitzen und Blondinen aus Caen und Courseulles) wird ebenfalls die ganze Woche über ihre Spitzen präsentieren. Am Wochenende des 23. und 24. August werden Klöpplerinnen anwesend sein, um Live-Vorführungen zu machen.

Sie finden sie täglich von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr in der Salle Quiquemelle. Die Ausstellung ist kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

Dal 10 al 24 agosto, venite a scoprire la nuova mostra sul mare, organizzata dalla città di Courseulles-sur-Mer in collaborazione con l’associazione Bateaux de Normandie.

Il programma comprende

una serie di modellini di barche: pescherecci, imbarcazioni da diporto, navi da guerra e mercantili

barche in bottiglia

picoteux e una « Mouette », vere imbarcazioni del cantiere navale dei fratelli Labrèque

oggetti marini

attività marinaresche per bambini

dipinti

Anche l’associazione Dentelle et Blondes di Caen e Courseulles presenterà i suoi merletti per tutta la settimana. Il fine settimana del 23 e 24 agosto, le merlettaie saranno a disposizione per dare dimostrazioni dal vivo.

È possibile incontrarle tutti i giorni presso la Salle Quiquemelle, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. La mostra è gratuita e aperta a tutti.

Espanol :

Del 10 al 24 de agosto, venga a descubrir la nueva exposición sobre el mar, organizada por la ciudad de Courseulles-sur-Mer en colaboración con la asociación Bateaux de Normandie.

En el programa:

? numerosas maquetas de barcos: pesqueros, de recreo, navales y mercantes

? barcos en botellas

picoteux y una « Mouette », barcos reales del astillero de los hermanos Labrèque

? objetos marinos

? actividades náuticas para niños

? cuadros

La asociación Dentelle et Blondes de Caen y Courseulles también expondrá sus encajes durante toda la semana. El fin de semana del 23 y 24 de agosto, las encajeras harán demostraciones en directo.

Podrá encontrarlas todos los días en la Salle Quiquemelle, de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas. La exposición es gratuita y está abierta a todos.

