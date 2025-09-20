Exposition de maquettes de bateaux, de phares et de sculptures Parc & Château de Kerlevenan Sarzeau

2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Exposition de maquettes de bateaux , de phares et de sculptures par l’Association Naval’O; Démonstrations de navigation de maquettes

près de la serre du château de Kerlevenan

Parc & Château de Kerlevenan 2 route de Kerlevenan, 56370, Sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091727 Surplombant le golfe du Morbihan, le parc entourant le château de la fin du XVIIIème est un souvenir des jardins anglo-chinois avec un pavillon chinois et une chapelle et il y a une partie du jardin à la française.

Les communs de la même époque sont aussi entourés d’essences diverses d’arbres – pins maritime, parasol, chênes verts, douglas, cèdres du Liban, érables- de buissons anciens d’hortensias et de camélias.

