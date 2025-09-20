Exposition de maquettes des monuments toulousains par Roger Puntous Halle Piquot Léguevin

Exposition de maquettes des monuments toulousains par Roger Puntous Halle Piquot Léguevin samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Habitant Plaisance-du-Touch, Roger Puntous expose à la demande, ses maquettes, réalisées au 20e, des principaux monuments de notre région. On lui doit, entre autres, la basilique Saint Sernin, le Pont Neuf, les Ponts Jumeaux, des écluses du Canal du Midi mais aussi de nombreux ouvrages de nos villages comme des moulins à vent, des pigeonniers et notamment la tour du télégraphe Chappe de Lévignac. Il confie : «Avec de l’argile, je fabrique des briques foraines miniatures que je fais cuire dans un atelier de poteries. Avec les plans originaux ou à l’aide de photos et de dessins, je reproduis les monuments, à la rangée de briques près, en les collant les unes aux autres. A l’aide de petits moteurs j’anime mes maquettes et les restitue comme aux temps anciens». Vainqueur de nombreux concours internationaux de modélisme comme dernièrement à Poitiers, Roger est membre du club Salvetat Auto Maquettes. »

– Lire l’article : La Dépêche

Halle Piquot 37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/15/2684736-les-maquettes-de-roger-puntous.html »}] La Halle Piquot est un lieu dédié à la culture à Léguevin.

Journées européennes du patrimoine 2025