Informations pratiques

Chartres

Exposition de maquettes ferroviaires et sensibilisation aux risques ferroviaires en réalité virtuelle

8 place Pierre Semard Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine et de la Semaine de la mobilité, venez vivre une expérience unique en gare de Chartres.

Des maquettistes passionnés exposeront leurs réseaux et créations dans le hall de la gare. Venez admirer le travail de précision et découvrir l’univers fascinant du modélisme ferroviaire à travers plusieurs maquettes et démonstrations. Les plus jeunes pourront participer à un atelier spécialement conçu pour eux afin de découvrir l’univers du train de manière ludique et interactive avec coloriages et jeux. Grâce à des lunettes de réalité virtuelle, plongez dans une expérience immersive permettant de sensibiliser aux risques ferroviaires et aux bons comportements à adopter en gare et aux abords des voies. Un stand en accès libre vous permettra d’observer des objets et équipements liés à l’histoire et aux métiers de la SNCF. Une immersion conviviale et accessible à tous. .

8 place Pierre Semard Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate Heritage Days and Mobility Week, come enjoy a unique experience at the Chartres train station.

L’événement Exposition de maquettes ferroviaires et sensibilisation aux risques ferroviaires en réalité virtuelle Chartres a été mis à jour le 2026-09-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES