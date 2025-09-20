Exposition de maquettes par l’association Gallard doubout Maison de quartier de Gallard Saint-Claude

Exposition de maquettes par l’association Gallard doubout Maison de quartier de Gallard Saint-Claude samedi 20 septembre 2025.

Exposition de maquettes par l’association Gallard doubout Samedi 20 septembre, 09h00 Maison de quartier de Gallard Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Exposition de maquettes

Les membres de l’association Gallard Doubout sont très fiers de vous présenter les maquettes de maisons créoles réalisées par leurs soins.

Ce projet participe à la sauvegarde du patrimoine architectural de la Guadeloupe. Il met en valeur l’habitat vernaculaire, c’est-à-dire propre à notre région, qui repose sur l’utilisation de techniques et de matériaux locaux. Ainsi, les cases créoles étaient construites en matériaux biosourcés et géosourcés tels que le bois, les feuilles de palmier et la terre. Elles étaient conçues pour offrir un confort optimal en réponse aux contraintes climatiques, grâce à des ouvertures traversantes, des protections solaires et des espaces de transition (galeries, terrasses).

Cette photo montre un détail d’une maison en essentes, une technique locale qui tend à disparaître.

Un temps oubliée avec l’essor du béton, la maison créole fait désormais un retour en force dans nos paysages !

Maison de quartier de Gallard rue Benoit Esdras 97120 Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe 0690295508 Maison de quartier située face au cimetière paysager (RD9) à Saint-Claude et animée par l’association Gallard Doubout

Journées européennes du patrimoine 2025

@Ville de Saint-Claude L Obydol