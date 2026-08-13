Informations pratiques

Theneuille

Exposition de maquettes

Theneuille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La salle des fêtes de Theneuille accueille une exposition de maquettes de voiture, trains et avions les 12 et 13 septembres de 9h à 18h.

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Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 57 65

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English :

The Theneuille community hall is hosting an exhibition of model cars, trains, and airplanes on September 12 and 13 from 9 a.m. to 6 p.m.

L’événement Exposition de maquettes Theneuille a été mis à jour le 2026-08-13 par Montluçon Tourisme