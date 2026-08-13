Exposition de maquettes Theneuille
samedi 12 septembre 2026 · Theneuille
Informations pratiques
Theneuille
Exposition de maquettes
Theneuille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La salle des fêtes de Theneuille accueille une exposition de maquettes de voiture, trains et avions les 12 et 13 septembres de 9h à 18h.
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Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 57 65
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English :
The Theneuille community hall is hosting an exhibition of model cars, trains, and airplanes on September 12 and 13 from 9 a.m. to 6 p.m.
L’événement Exposition de maquettes Theneuille a été mis à jour le 2026-08-13 par Montluçon Tourisme
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