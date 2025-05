Exposition de Marc Petit à la Maison Lagrive: « Mythes, mythologie, métamorphoses » – Maison Lagrive Cahors, 6 juin 2025 14:00, Cahors.

Lot

Exposition de Marc Petit à la Maison Lagrive: « Mythes, mythologie, métamorphoses » Maison Lagrive 400 quai Lagrive Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Sa sculpture est avant tout un questionnement qui interroge les stigmates, les traces et les empreintes du temps.

Cette exposition se déroule dans le cadre du festival Cahors Juin Jardins

.

Maison Lagrive 400 quai Lagrive

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

His sculpture is above all a questioning of the stigmata, traces and imprints of time.

This exhibition is part of the Cahors Juin Jardins festival

German :

Seine Skulptur ist vor allem eine Fragestellung, die die Stigmata, Spuren und Abdrücke der Zeit hinterfragt.

Diese Ausstellung findet im Rahmen des Festivals Cahors Juin Jardins statt

Italiano :

La sua scultura è soprattutto un’interrogazione sulle stigmate, le tracce e le impronte del tempo.

Questa mostra fa parte del festival Juin Jardins di Cahors

Espanol :

Su escultura es ante todo un cuestionamiento de los estigmas, huellas e improntas del tiempo.

Esta exposición forma parte del festival Juin Jardins de Cahors

L’événement Exposition de Marc Petit à la Maison Lagrive: « Mythes, mythologie, métamorphoses » Cahors a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot