Exposition de Marcel Legay premier chansonnier de Montmartre Meung-sur-Loire samedi 6 septembre 2025.

Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:30:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-10-04

Une nouvelle exposition à découvrir à l’Espace Culturel La Monnaye !

L’exposition Marcel Legay Premier chansonnier de Montmartre présente des sculptures, tableaux, dessins, photographies, caricatures, illustrations, partitions, et également des documents originaux du patrimoine familial manuscrits et objets personnels. Elle est enrichie par la diffusion de chansons et de vidéos.

Suivre le parcours de Marcel Legay, c’est plonger dans la Belle Epoque, une période de transition entre les XIXe et XXe siècles, où Montmartre rythme la vie artistique de Paris, de la France, du monde. .

Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 22 53 36

English :

A new exhibition at Espace Culturel La Monnaye!

German :

Eine neue Ausstellung im Espace Culturel La Monnaye zu entdecken!

Italiano :

Scoprite una nuova mostra all’Espace Culturel La Monnaye!

Espanol :

Descubra una nueva exposición en el Espacio Cultural La Monnaye

