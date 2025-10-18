EXPOSITION DE MARIALINE JORELLE La Tuilerie Barbazan

EXPOSITION DE MARIALINE JORELLE

Marialine Jorelle, artiste d’origine Normande, issue d’une famille d’artisans spécialisés dans la fabrication de jeux en bois, elle a hérité de sa mère une passion pour le dessin et la peinture, qu’elle transmet aujourd’hui à ses petits-enfants.

Vernissage samedi 7 mars à 18h30.

En tant qu’autodidacte, son parcours artistique a commencé avec des œuvres presque monochromes, appelées les Bleus , avant de se tourner vers l’exubérance colorée des Masaïs . Elle s’est ensuite aventurée dans une peinture plus contemporaine, utilisant le street art sur palettes, fusionnant éléments de tatouage et de tags. Son travail met en lumière son admiration pour la femme, la plaçant au centre de ses créations. Marialine croit fermement que l’art peut contribuer à faire progresser la place des femmes dans la société. Avec sa première exposition, elle démontre avec passion et sincérité que son aventure artistique ne fait que commencer. .

English :

Marialine Jorelle, an artist from Normandy, comes from a family of craftsmen specializing in the manufacture of wooden games. She inherited from her mother a passion for drawing and painting, which she now passes on to her grandchildren.

Opening on Saturday, March 7 at 6.30pm.

German :

Marialine Jorelle, Künstlerin aus der Normandie, stammt aus einer Handwerkerfamilie, die sich auf die Herstellung von Holzspielen spezialisiert hat. Sie hat von ihrer Mutter die Leidenschaft für das Zeichnen und Malen geerbt, die sie heute an ihre Enkelkinder weitergibt.

Vernissage am Samstag, den 7. März um 18.30 Uhr.

Italiano :

Marialine Jorelle, artista normanna, proviene da una famiglia di artigiani specializzati nella realizzazione di giochi in legno e ha ereditato dalla madre la passione per il disegno e la pittura, che ora trasmette ai nipoti.

Inaugurazione sabato 7 marzo alle 18.30.

Espanol :

Marialine Jorelle, artista de Normandía, procedente de una familia de artesanos especializados en la fabricación de juegos de madera, heredó de su madre la pasión por el dibujo y la pintura, que ahora transmite a sus nietos.

Inauguración el sábado 7 de marzo a las 18.30 horas.

