Exposition de Marie de La Roussière dans les vitrines du Viaduc des Arts Viaduc des Arts Paris

Matière ancestrale aux origines asiatiques, la laque a évolué au fil des siècles.

Marie travaille aujourd’hui à partir de vernis gras pigmentés, poncés puis enrichis de métaux, pour créer de véritables paysages sensoriels.

Son œuvre vous invite à explorer la notion de territoire entre urbanité et nature.

✨ Jusqu’au 8 Mars 2026

✨ 35 avenue Daumesnil, Paris 12e

【EXPOSITION AU VIADUC DES ARTS】



Du 16 février au 8 mars 2026, découvrez dans nos vitrines les laques de Marie de la Roussière, artiste et intervenante en Laque à Paris Ateliers

Du lundi 16 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org



