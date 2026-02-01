Exposition de Marie de La Roussière dans les vitrines du Viaduc des Arts Viaduc des Arts Paris
Exposition de Marie de La Roussière dans les vitrines du Viaduc des Arts Viaduc des Arts Paris lundi 16 février 2026.
Matière ancestrale aux origines asiatiques, la laque a évolué au fil des siècles.
Marie travaille aujourd’hui à partir de vernis gras pigmentés, poncés puis enrichis de métaux, pour créer de véritables paysages sensoriels.
Son œuvre vous invite à explorer la notion de territoire entre urbanité et nature.
✨ Jusqu’au 8 Mars 2026
✨ 35 avenue Daumesnil, Paris 12e
【EXPOSITION AU VIADUC DES ARTS】
Du 16 février au 8 mars 2026, découvrez dans nos vitrines les laques de Marie de la Roussière, artiste et intervenante en Laque à Paris Ateliers
Du lundi 16 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-16T01:00:00+01:00
fin : 2026-03-09T00:59:59+01:00
Date(s) :
Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org
Afficher la carte du lieu Viaduc des Arts et trouvez le meilleur itinéraire