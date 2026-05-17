Exposition de Marie Fouquet Café théâtre Le Poche Pornic

Pornic

Exposition de Marie Fouquet

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Exposition de pastels secs par Marie Fouquet au Café Théâtre Le Poche

Au programme

Le café théâtre Le Poche a le plaisir d’accueillir de nouveau l’artiste Marie Fouquet, dont les œuvres avaient déjà illuminé nos murs en novembre 2025. Reconnue dans de nombreuses galeries de la région pour sa maîtrise et ses démonstrations captivantes, Marie Fouquet vous invite à découvrir l’univers vibrant des pastels secs.

Après avoir exploré l’aquarelle et l’huile, l’artiste s’est passionnée pour cette technique qui privilégie le contact direct de la matière avec les doigts. Sans dessin préalable, elle construit ses tableaux à l’instinct, jouant avec la lumière pour créer des œuvres où la douceur côtoie l’intensité. Une immersion artistique unique pour admirer le travail d’une pastelliste qui sculpte la couleur au gré de son inspiration. .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Exhibition of dry pastels by Marie Fouquet at Café Théâtre Le Poche

L’événement Exposition de Marie Fouquet Pornic a été mis à jour le 2026-05-15 par I_OT Pornic