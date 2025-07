EXPOSITION DE MARIE-NOELLE LEROI « LE COMBAT ORDINAIRE » Bonnétable

1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-29

Artiste peintre autodidacte, Marie-Noëlle Leroi peint depuis l’âge de 22 ans. Après avoir découvert la peinture à l’école, Marie Noëlle découvre au cours de ses études avec intérêt des cours de dessin. Sensible depuis toujours aux conditionnements sociétaux et touchée par les différences sociales, c’est dans l’art que Marie Noëlle va exprimer ce qui la touche. C’est ainsi qu’elle va suivre des cours collectifs dispensés par différents centres d’art et s’adonner à sa passion.

Marie-Noëlle Leroi est une artiste engagée, libre de ses choix et défenseuse de convictions le droit des femmes, le respect, le droit à la différence… Elle prône ainsi les plus belles valeurs qui deviendront par la suite le socle du combat ordinaire , en quête d’universel.

Inscrite à la Maison des Artistes à Paris, Marie-Noëlle Leroi expose ses œuvres régulièrement et aime discuter avec le public de son travail et de ses sources d’inspiration.

Entrée libre à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Bonnétable, au Jardin Potager

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h .

1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

