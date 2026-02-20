Exposition de marqueterie contemporaine Niederbronn-les-Bains

Exposition de marqueterie contemporaine

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-03-31 12:00:00

2026-03-03

Découvrez une exposition dédiée à la marqueterie contemporaine, où un savoir-faire ancestral se réinvente avec audace et créativité. À travers des œuvres mêlant essences de bois, jeux de textures et compositions graphiques, l’artiste Claude Philipps explore de nouvelles formes d’expression. Entre tradition et modernité, la précision du geste dialogue avec une vision résolument actuelle. Une invitation à porter un regard neuf sur un art d’exception, à la croisée de la technique, du design et de l’émotion. 0 .

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

English :

Discover an exhibition dedicated to contemporary marquetry, where ancestral know-how is reinvented with boldness and creativity.

