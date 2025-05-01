Exposition de Martine TISSOT, dentellière Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier
Exposition de Martine TISSOT, dentellière Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier mardi 12 mai 2026.
Exposition de Martine TISSOT, dentellière
Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-15 18:30:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Venez découvrir l’exposition de Martine TISSOT
Du 12 au 17 mai 2026
Espace Exposition Salle des Fêtes
Proposée par la commune de Maulévrier .
Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de Martine TISSOT, dentellière Maulévrier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais