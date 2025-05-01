Exposition de Martine TISSOT, dentellière Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier

Exposition de Martine TISSOT, dentellière

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-05-15 18:30:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Venez découvrir l’exposition de Martine TISSOT

Du 12 au 17 mai 2026

Espace Exposition Salle des Fêtes

Proposée par la commune de Maulévrier .

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr

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English :

L’événement Exposition de Martine TISSOT, dentellière Maulévrier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais