Exposition de Marylise Jozan et Marion Meunier Galerie Delobel Ouistreham 5 septembre 2025 07:00

Calvados

Exposition de Marylise Jozan et Marion Meunier Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-05

Entre l’univers onirique de Marion Meunier, peuplé de personnages issus de son imaginaire, et la vision urbaine, moderne et en mouvement de Marylise Jozan, le contraste est saisissant. Le titre de l’exposition s’impose de lui-même Entre Rêve et Réalité.

Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Exposition de Marylise Jozan et Marion Meunier

The contrast between Marion Meunier?s dreamlike world, populated by characters from her own imagination, and Marylise Jozan?s modern, urban vision is striking. The title of the exhibition is self-evident: Entre Rêve et Réalité (Between Dream and Reality).

German : Exposition de Marylise Jozan et Marion Meunier

Der Kontrast zwischen Marion Meuniers Traumwelt, die von Figuren aus ihrer Fantasie bevölkert wird, und Marylise Jozans urbaner, moderner und bewegter Vision ist frappierend. Der Titel der Ausstellung ist Programm: Entre Rêve et Réalité (Zwischen Traum und Wirklichkeit).

Italiano :

Il contrasto tra il mondo onirico di Marion Meunier, popolato da personaggi della sua immaginazione, e la visione moderna e urbana del movimento di Marylise Jozan è sorprendente. Il titolo della mostra è evidente: Tra sogno e realtà.

Espanol :

El contraste entre el mundo onírico de Marion Meunier, poblado por personajes de su propia imaginación, y la visión moderna y urbana del movimiento de Marylise Jozan es sorprendente. El título de la exposición es evidente: Entre el sueño y la realidad.

