Exposition de masque cornus médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile
Exposition de masque cornus médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile lundi 22 septembre 2025.
Exposition de masque cornus
médiathèque de Cours de Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-09-22
Jean-Maurice Bois présentera toute une série de « masques cornus » et se tiendra à votre disposition pour échanger avec son public lors du vernissage vendredi 26 septembre à 18h. .
médiathèque de Cours de Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92 mediatheque.coursdepile@la-cab.fr
English : Exposition de masque cornus
German : Exposition de masque cornus
Italiano :
Espanol : Exposition de masque cornus
L’événement Exposition de masque cornus Cours-de-Pile a été mis à jour le 2025-09-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides