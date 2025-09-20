Exposition de matériel agricole ancien Salle des fêtes Bouhet

Exposition de matériel agricole ancien 20 et 21 septembre Salle des fêtes Charente-Maritime

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition : « L’agriculture autrefois »

Découvrez à travers cette exposition thématique le quotidien des agriculteurs d’autrefois.

Sont présentés :

– des matériels et outils agricoles anciens,

– des photographies d’époque,

– et des panneaux explicatifs retraçant les gestes, les saisons et l’évolution des pratiques agricoles en Pays Aunisien.

Salle des fêtes Rue du Pont des Arceaux, 17540 Bouhet Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

© Guy Chagnaud