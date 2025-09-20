Exposition de matériel des pompiers Forge de Thury Thury

Exposition de matériel des pompiers 20 et 21 septembre Forge de Thury Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les pompiers exposeront la pompe à bras du XIXe siècle, l’ancien camion de pompiers, les seaux en toile, et les anciennes tenues de pompiers. Ils expliqueront également le fonctionnement des différents matériels.

Forge de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury.fr La forge du charron est entièrement fonctionnelle et animée par deux forgerons.

