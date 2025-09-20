Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film « French Cancan » au cœur des jardins du Palais. Palais Lumiere La Ciotat

Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film "French Cancan" au cœur des jardins du Palais. Palais Lumiere La Ciotat

Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film « French Cancan » au cœur des jardins du Palais. Palais Lumiere La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film « French Cancan » au cœur des jardins du Palais. Samedi 20 septembre, 19h30 Palais Lumiere Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T23:00:00
Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film « French Cancan » au cœur des jardins du Palais.

Palais Lumiere Allées Lumière – Clos des Plages – 13 600 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « argsl@free.fr »}]
Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film « French Cancan » au cœur des jardins du Palais.

Ministère de la culture