Exposition de matériels cinématographiques et projection en plein air du film « French Cancan » au cœur des jardins du Palais. Samedi 20 septembre, 19h30 Palais Lumiere Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T23:00:00
Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T23:00:00
Palais Lumiere Allées Lumière – Clos des Plages – 13 600 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « argsl@free.fr »}]
Ministère de la culture