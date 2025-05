EXPOSITION DE MATHIEU MAIGNAN au Jardin Potager de Bonnétable – Bonnétable, 4 juin 2025 07:00, Bonnétable.

EXPOSITION DE MATHIEU MAIGNAN au Jardin Potager de Bonnétable 1 Rue d'Isly Bonnétable Sarthe

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-29

2025-06-04

Exposition artistique de Mathieu Maignan

Simplicité et nature … au croisement des arts déco, graphiques et académiques. Passionné de dessin depuis toujours, Mathieu Maignan a affirmé ses ambitions d’artiste après une école d’arts graphiques et de design.

Sensible à la Nature et aux vieux arbres souvent mis à mal dans nos paysages actuels abîmés par le réchauffement climatique, l’artiste recherche la simplicité, l’esthétisme et l’efficacité du rendu, le tout avec un certain attrait pour le graphisme qui tend vers le minimalisme.

Certaines de ses œuvres ne représentent qu’un arbre sur fond jaune, cette couleur symbolisant la chaleur mais une chaleur de plus en excessive susceptible de faire disparaître cet équilibre multiséculaire… Il anime un atelier depuis 2024 et a participé au festival Plein Champ en 2024.

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Bonnétable (Jardin Potager) du 4 au 29 juin 2025 Entrée libre –

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h .

1 Rue d’Isly

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

