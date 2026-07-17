Exposition de Maurice Balligand, artisan d’art girouettier, Atelier Création d’Amanzé, Amanzé

Informations pratiques

Exposition de Maurice Balligand, artisan d’art girouettier 19 et 20 septembre Atelier Création d’Amanzé Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Maurice Balligand ouvre à la visite son atelier où sont exposés des objets de décoration, des girouettes, des épis de faîtage…

Au cœur du Brionnais, Maurice Balligand, artisan d’art aujourd’hui à la retraite, a fabriqué des milliers de girouettes et d’épis de faîtage que l’on retrouve en France, mais également en Australie, aux États-Unis ou encore en Norvège.

Ce passionné vous expliquera les différents procédés de fabrication, ses réalisations importantes sur des monuments comme des épis de faîtage couronnant des châteaux, des tabernacles dans des églises ou encore ces trois réalisations monumentales : un char romain, le carrosse de Louis XIV en cuivre et une pyramide avec lit tournant.

Il vous racontera également l’origine de la girouette et sa place dans la société.

Atelier Création d’Amanzé Les Places, 71800 Amanzé Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 80 44 76 03

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Maurice Balligand ouvre à la visite son atelier où sont exposés des objets de décoration, des girouettes, des épis de faîtage…

©Maurice Balligand