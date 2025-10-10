Exposition de Maurine Larcher Les Amateur.ices POLLEN Monflanquin

Exposition de Maurine Larcher Les Amateur.ices POLLEN Monflanquin vendredi 10 octobre 2025.

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-11-14 17:00:00

2025-10-10

En 2025, Maurine Larcher a été invitée à travailler sur les typologies des différents publics fréquentant les structures culturelles marmandaises. Elle en a tiré une galerie de personnages qui témoigne de nos rapports à l’art, aux artistes et du regard d’une femme sur le milieu de la culture… « Les AMATEUR.ICES » est une manifestation initiée par POLLEN en partenariat avec le Musée Municipal Albert Marzelles de Marmande.

Elle est associée à la production d’une exposition itinérante et d’une édition éponyme produites dans le cadre d’un programme de résidence soutenu par ALCA NOUVELLE-AQUITAINE.

Vernissage le vendredi 10 octobre à partir de 18h30.

Exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. .

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 contact@pollen-monflanquin.com

English : Exposition de Maurine Larcher Les Amateur.ices

In 2025, Maurine Larcher was invited to work on the typologies of the different publics attending cultural structures in Marmand. The result is a gallery of characters reflecting our relationship with art and artists, and a woman’s view of the cultural milieu.

German : Exposition de Maurine Larcher Les Amateur.ices

Im Jahr 2025 wurde Maurine Larcher gebeten, an den Typologien der verschiedenen Publikumsgruppen zu arbeiten, die die kulturellen Einrichtungen in Marmandaise besuchen. Daraus entwickelte sie eine Galerie von Charakteren, die von unserer Beziehung zur Kunst, zu Künstlern und dem Blick einer Frau auf das Kulturmilieu zeugt.

Italiano :

Nel 2025, Maurine Larcher è stata invitata a lavorare sulle tipologie dei diversi pubblici che frequentano gli eventi culturali nell’area di Marmand. Il risultato è una galleria di personaggi che riflette il nostro rapporto con l’arte e gli artisti e la visione femminile del mondo culturale.

Espanol : Exposition de Maurine Larcher Les Amateur.ices

En 2025, Maurine Larcher fue invitada a trabajar sobre las tipologías de los diferentes públicos que asisten a eventos culturales en la zona de Marmand. El resultado es una galería de personajes que refleja nuestra relación con el arte y los artistas, y la visión de una mujer sobre el mundo cultural.

