Exposition de Maw Lewko Des bulles sur la grève Place de l’Enfer Douarnenez

Exposition de Maw Lewko Des bulles sur la grève

Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez Finistère

Exposition tirée de la bande dessinée Le choeur des sardinières de Léah Touitou et Max Lewko, parue en janvier 2025 et rencontrant un vif succès.

Max Lewko, illustrateur de la BD, a prêté à la médiathèque ses planches de travail, entre autres documents, qui donneront à voir un autre aspect du livre, sous l’angle de sa création graphique, notamment des personnages féminins qui sont au coeur … du Choeur des sardinières .

Mardi, jeudi et vendredi 15h00 18h30

Mercredi 10h30 12h30 et 13h30 18h30

Samedi 10h30 18h00 .

Place de l’Enfer Médiathèque Georges Perros Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 11 16 10

