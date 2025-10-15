Exposition de Mélanie Germon: au delà du reflet LOURDES Lourdes

Exposition de Mélanie Germon: au delà du reflet LOURDES Lourdes mercredi 15 octobre 2025.

Exposition de Mélanie Germon: au delà du reflet

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-10-15

Exposition de Mélanie Germon à la médiathèque de Lourdes.

Du 15 octobre au 3 décembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Vernissage en présence de l’artiste: mercredi 15 octobre à 18h.

Artiste plasticienne atypique, Mélanie Germon joue avec sa sensibilité pour aborder de grands thèmes philosophiques et sociétaux à travers des objets conçus à partir de matériaux de récupération. L’ensemble donne vie à un monde onirique et féerique.

Renseignement au: 05 62 94 24 21

.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Mélanie Germon exhibition at the Lourdes media library.

From October 15 to December 3, during library opening hours.

Opening in the presence of the artist: Wednesday October 15 at 6pm.

An atypical visual artist, Mélanie Germon plays with her sensibility to tackle major philosophical and societal themes through objects designed from recycled materials. The result is a dreamlike, fairytale world.

Information: 05 62 94 24 21

German :

Ausstellung von Mélanie Germon in der Mediathek von Lourdes.

Vom 15. Oktober bis zum 3. Dezember, während der Öffnungszeiten der Mediathek.

Vernissage in Anwesenheit der Künstlerin: Mittwoch, 15. Oktober um 18 Uhr.

Mélanie Germon ist eine atypische bildende Künstlerin, die mit ihrer Sensibilität spielt, um große philosophische und gesellschaftliche Themen mithilfe von Objekten anzusprechen, die aus wiederverwerteten Materialien hergestellt wurden. Das Ganze erweckt eine traumhafte und märchenhafte Welt zum Leben.

Weitere Informationen unter: 05 62 94 24 21

Italiano :

Mostra di Mélanie Germon alla Mediateca di Lourdes.

Dal 15 ottobre al 3 dicembre, durante gli orari di apertura della biblioteca.

Inaugurazione in presenza dell’artista: mercoledì 15 ottobre alle 18.00.

Artista visiva atipica, Mélanie Germon gioca con la sua sensibilità per affrontare grandi temi filosofici e sociali attraverso oggetti progettati con materiali riciclati. Il risultato è un mondo onirico e fiabesco.

Per ulteriori informazioni: 05 62 94 24 21

Espanol :

Exposición de Mélanie Germon en la mediateca de Lourdes.

Del 15 de octubre al 3 de diciembre, durante el horario de apertura de la biblioteca.

Inauguración en presencia de la artista: miércoles 15 de octubre a las 18:00 h.

Artista visual atípica, Mélanie Germon juega con su sensibilidad para abordar grandes temas filosóficos y sociales a través de objetos diseñados a partir de materiales reciclados. El resultado es un mundo onírico, de cuento de hadas.

Más información: 05 62 94 24 21

L’événement Exposition de Mélanie Germon: au delà du reflet Lourdes a été mis à jour le 2025-08-27 par OT de Lourdes|CDT65