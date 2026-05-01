Exposition de Métiers d’Art en Brionnais Pentecôte 2026 Domaine des Laurentines Saint-Laurent-en-Brionnais

Saint-Laurent-en-Brionnais

Exposition de Métiers d’Art en Brionnais Pentecôte 2026

Domaine des Laurentines 15 le bourg Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Pendant de nombreuses années, les artisans du Brionnais, le week-end de la Pentecôte, vous conviaient chacun dans leur atelier. La Pentecôte reste dans les mémoires, le week-end des artisans du Brionnais.

C’est pour cela que l’association vous propose une nouvelle formule : un salon de Métiers d’Art au cœur du Brionnais , dans un lieu charmant: l’ancien pensionnat de Saint Laurent, aujourd’hui nommé le domaine des Laurentines.

Les artisans du Brionnais et leurs invités seront 23, à vous faire découvrir leurs créations, sculptures métal, maroquinerie, laine feutrée, bijoux, objets en verre, céramique, luminaires, peintures, vannerie, bois…

Nous serons accueillis par un jeune couple, propriétaires de cette belle bâtisse . Adeline et Christophe vous proposeront des boissons et petite restauration tout le week-end, ainsi qu’un repas à 20€ le samedi soir ( sur réservation au 03 85 26 71 81) .

Domaine des Laurentines 15 le bourg Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 20 77 25 pascale.grisard@hotmail.fr

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English : Exposition de Métiers d’Art en Brionnais Pentecôte 2026

L’événement Exposition de Métiers d’Art en Brionnais Pentecôte 2026 Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais