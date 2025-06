Exposition de Michel Gombaud Salle René Mercier Saint-Vaast-la-Hougue 11 juillet 2025 10:00

Manche

Exposition de Michel Gombaud Salle René Mercier 2 Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

Date(s) :

2025-07-11

C’est avec plaisir que je vais retrouver les Saint-Vaastaises et Saint-Vaastais au cours d’une exposition du 11 au 20 juillet 2025 qui regroupera 22 tableaux.

Chacun d’eux représente un lieu, une activité emblématique de ce charmant port de pêche qui incite à la flânerie dans une atmosphère paisible figée dans le temps.

Depuis quelque temps je m’initie à la peinture à l’huile. 3 tableaux sur toile viendront compléter cette exposition.

A bientôt à Saint-Vaast !

C’est avec plaisir que je vais retrouver les Saint-Vaastaises et Saint-Vaastais au cours d’une exposition du 11 au 20 juillet 2025 qui regroupera 22 tableaux.

Chacun d’eux représente un lieu, une activité emblématique de ce charmant port de pêche qui incite à la flânerie dans une atmosphère paisible figée dans le temps.

Depuis quelque temps je m’initie à la peinture à l’huile. 3 tableaux sur toile viendront compléter cette exposition.

A bientôt à Saint-Vaast ! .

Salle René Mercier 2 Place de l’Église

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

English : Exposition de Michel Gombaud

I’m delighted to be able to meet Saint-Vaastais again for an exhibition of 22 paintings from July 11 to 20, 2025.

Each of them represents a place, an activity emblematic of this charming fishing port, which invites you to stroll in a peaceful atmosphere frozen in time.

For some time now, I have been learning oil painting. 3 paintings on canvas will complete this exhibition.

See you soon in Saint-Vaast!

German :

Es ist mir eine Freude, die Saint-Vaastaises und Saint-Vaastais während einer Ausstellung vom 11. bis 20. Juli 2025 wiederzusehen, die 22 Gemälde umfassen wird.

Jedes Bild stellt einen Ort oder eine Aktivität dar, die für diesen charmanten Fischerhafen typisch sind.

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit der Ölmalerei. 3 Bilder auf Leinwand werden diese Ausstellung ergänzen.

Bis bald in Saint-Vaast!

Italiano :

Sarà un piacere per me incontrare nuovamente gli abitanti di Saint-Vaast in occasione di una mostra di 22 dipinti dall’11 al 20 luglio 2025.

Ognuno di essi rappresenta un luogo o un’attività emblematica di questo incantevole porto di pesca, un luogo che invita a passeggiare in un’atmosfera tranquilla e congelata nel tempo.

Da qualche tempo sto imparando a dipingere a olio. 3 dipinti su tela completeranno questa mostra.

A presto a Saint-Vaast!

Espanol :

Será un placer para mí volver a encontrarme con la gente de Saint-Vaast en una exposición de 22 cuadros que tendrá lugar del 11 al 20 de julio de 2025.

Cada uno de ellos representa un lugar o una actividad emblemáticos de este encantador puerto pesquero, un lugar que invita a pasear en un ambiente apacible y congelado en el tiempo.

Desde hace algún tiempo estoy aprendiendo a pintar al óleo. 3 cuadros sobre lienzo completarán esta exposición.

¡Hasta pronto en Saint-Vaast!

L’événement Exposition de Michel Gombaud Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Cotentin Le Val de Saire