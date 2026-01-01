Exposition de Michel Julliard Cahors

Exposition de Michel Julliard

118 Rue du Maréchal Foch Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Vernissage le samedi 24 janvier à partir de 10h en présence de l'artiste

Vernissage le samedi 24 janvier à partir de 10h en présence de l'artiste. Organisée par les Gardiens de l'Ange.

Un poète d’aujourd’hui a écrit : La France manque cruellement de Mexique. Or, si la France manque effectivement de Mexique, alors, elle manque tout autant d’Afrique, d’Inde, etc. Comme lui manquent son propre Moyen-Âge, ses racines primitives, sa spiritualité (la vraie, l’animale). Heureusement, peut-être, pour nous, quelques drôles de travailleurs demeurent, au fond de nos campagnes pas encore complètement gazées, qui prennent à leur compte, d’un geste presque léger, toutes ces carences de notre condition contemporaine, et qui, du même geste simple, font se rencontrer (sur une toile, une feuille de papier, mais aussi bien, sur une pierre, un meuble usuel, un morceau de bois) toute une foule de ces figures mythiques de tous temps, de toutes latitudes, que notre imaginaire moderne, dans son assèchement, a soit évacuées, soit simplement perdues. Michel Julliard est de ces hommes-là. Son œuvre étonnante, généreuse, peut aussi bien faire penser aux tapisseries hallucinées des Indiens Huichols, qu’à l’expressionnisme africain ou océanien, dont il jure pourtant ne rien connaître ; le bestiaire le plus inattendu voisine avec les citations de poètes surréalistes ou d’anarchistes célèbres ; les corps contiennent d’autres corps, les peintures contiennent des lettres, les paires d’yeux se démultiplient… Comme les nôtres, d’yeux, doivent aussi se démultiplier, et prendre le temps de pénétrer cet univers qui, s’il se laisse facilement approcher (on est accueilli sans heurts par une toile de Michel Julliard, rien ne vient blesser le premier regard), n’en est pas moins infiniment complexe dans l’enchâssement minutieux, patient, pluriel, inspiré, de son détail.

.

118 Rue du Maréchal Foch Cahors 46000 Lot Occitanie lesgardiensdelange@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening Saturday, January 24 from 10am in the presence of the artist

L’événement Exposition de Michel Julliard Cahors a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cahors Vallée du Lot