Exposition de Michel Testard les portraits imaginaires Jupilles
Exposition de Michel Testard les portraits imaginaires Jupilles dimanche 5 avril 2026.
Exposition de Michel Testard les portraits imaginaires
3 Place André Ricordeau Jupilles Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-04-05
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3 Place André Ricordeau Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 61 90 59
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L’événement Exposition de Michel Testard les portraits imaginaires Jupilles a été mis à jour le 2026-03-20 par CDT72