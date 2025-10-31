Exposition de Michèle Teissier Méli Mélo Amboise

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Entre le 31 octobre et le jeudi 4 décembre 2025 venez découvrir l’exposition de Michèle Tessier Méli mélo
Entre le 31 octobre et le jeudi 4 décembre 2025 venez découvrir l’exposition Méli mélo de l’artiste de Michèle Tessier qui fait des mosaïques en coquilles d’œuf, pastels et acryliques.

Vernissage le vendredi 31 octobre à 18h30.

Entrée gratuite   .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   cotcot@labellepoule.org

English : Exhibition by Michèle Teissier: Méli Mélo

Between October 31st and Thursday, December 4th, 2025, come and discover Michèle Tessier’s exhibition: Méli mélo.

German :

Zwischen dem 31. Oktober und Donnerstag, dem 4. Dezember 2025 entdecken Sie die Ausstellung von Michèle Tessier Méli mélo

Italiano :

Tra il 31 ottobre e giovedì 4 dicembre 2025, venite a scoprire la mostra di Michèle Tessier: Méli mélo

Espanol : Exposición de Michèle Teissier: Méli Mélo

Entre el 31 de octubre y el jueves 4 de diciembre de 2025, venga a descubrir la exposición de Michèle Tessier: Méli mélo.

