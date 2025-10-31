Exposition de Michèle Teissier Méli Mélo Amboise
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Gratuit
Début : Mercredi 2025-10-31
fin : 2025-12-04
2025-10-31
Entre le 31 octobre et le jeudi 4 décembre 2025 venez découvrir l’exposition de Michèle Tessier Méli mélo
Entre le 31 octobre et le jeudi 4 décembre 2025 venez découvrir l’exposition Méli mélo de l’artiste de Michèle Tessier qui fait des mosaïques en coquilles d’œuf, pastels et acryliques.
Vernissage le vendredi 31 octobre à 18h30.
Entrée gratuite .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
English : Exhibition by Michèle Teissier: Méli Mélo
Between October 31st and Thursday, December 4th, 2025, come and discover Michèle Tessier’s exhibition: Méli mélo.
German :
Zwischen dem 31. Oktober und Donnerstag, dem 4. Dezember 2025 entdecken Sie die Ausstellung von Michèle Tessier Méli mélo
Italiano :
Tra il 31 ottobre e giovedì 4 dicembre 2025, venite a scoprire la mostra di Michèle Tessier: Méli mélo
Espanol : Exposición de Michèle Teissier: Méli Mélo
Entre el 31 de octubre y el jueves 4 de diciembre de 2025, venga a descubrir la exposición de Michèle Tessier: Méli mélo.
