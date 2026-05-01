Exposition de Michelle Picazo et de Colette Lerogeron Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition de Michelle Picazo et de Colette Lerogeron

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-30

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-05-30

Collage balade onirique

Michelle PICAZO peintre

Je suis née en Bretagne dans le Morbihan d’une mère bretonne et d’un père espagnol, d’où mon nom PICAZO.

Je suis une artiste autodidacte. Après avoir essayé plusieurs techniques artistiques ( acrylique, huile, aquarelle, pastel), le collage s’est imposé à moi lorsque j’ai découvert un livre sur le sujet.

J’ai commencé à faire des tableaux il y a de nombreuses années mais je ne faisais pas d’expositions, c’était surtout un loisir. Puis je suis venue en Normandie où j’ai pu montrer mes tableaux .

Le collage est pour moi un moyen d’expression me permettant de faire place à toute mon imagination. Je crée des compositions oniriques et fantastiques à partir d’objets découpés dans des magazines de toutes sortes.

Colette LEROGERON sculptrice

Je suis née à Paris dans le 14ème arrondissement.

J’ai passé toute mon enfance dans un orphelinat jusqu’à l’âge de

17 ans. J’ai obtenu un CAP de coupe et couture qui m’a permis de

travailler chez de grands couturiers et créateurs, tel Dorothée Bis.

A la retraite avec mon mari, nous nous sommes installés en Normandie.

J’ai recherché des activités créatives. J’ai découvert le modelage et surtout la sculpture sur pierre. Ces activités m’ont permis de m’épanouir pleinement.

En partant d’un bloc de pierre, je lui donne vie en créant des sculptures figuratives ou abstraites.

Samedi de 14h à 19h dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition de Michelle Picazo et de Colette Lerogeron

L’événement Exposition de Michelle Picazo et de Colette Lerogeron Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer