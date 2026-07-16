Exposition de Milomir Kovacevic Strasni, « Paris, Paris, Paris », Institut français de Bosnie – Herzégovine, Sarajevo

Informations pratiques

Exposition de Milomir Kovacevic Strasni, « Paris, Paris, Paris » 1 et 15 septembre Institut français de Bosnie – Herzégovine Canton de Sarajevo

50 place disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T00:00:00+02:00 – 2026-09-01T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:30:00+02:00

L’Institut français de Bosnie-Herzégovine souhaite marquer, en 2026, le Bicentenaire de la Photographie avec l’exposition « Paris la nuit », de Milomir Kovacevic, dit Strasni, photographe franco-bosnien emblématique. Celle-ci deviendra ensuite une exposition permanente dans les locaux de l’Institut français de Bosnie-Herzégovine. L’exposition comprend 40 photographies, (50 cm X 70cm) qui seront réparties dans plusieurs espaces ouverts au public de l’Institut, tels que le petit café et la médiathèque, chacun autour de thématiques différentes. Toutes ont été réalisées sur pellicule, en photographie analogique avec des tirages manuels en laboratoire et des produits chimiques.

Après trois années passées dans les ténèbres de Sarajevo assiégé, Milomir Kovacevic Strasni, découvre les lumières nocturnes de Paris. Elles deviennent aussitôt une source d’inspiration qui lui permet de réaliser cette surprenante série de photos. L’artiste, subjugué par la ville, l’arpente toutes les nuits en solitaire, l’œil collé à son objectif.

En utilisant des techniques simples, il pointe le détail que nous n’avions jusqu’ici pas remarqué, et saisit le dualisme entre lumière et obscurité, passé et futur. À travers son travail se ressent un engagement sincère envers l’art et envers les êtres humains.

Parfois entre chien et loup, d’autres fois dans la nuit profonde, M. Kovacevic trouve toujours l’angle et le moment justes pour nous dévoiler la face cachée de l’existence des statues et des créatures, témoignages du passé.

Les photos de Milomir Kovacevic Strasni, ressemblent au rythme, saccadé et pétillant, de chansons d’accordéon, aux étincelles d’un embrasement éternel.

Ce voyage tout à fait exceptionnel dans le temps et dans l’espace parisien, nous le devons au talent de cet étranger qui, avec ses yeux de novice, nous immerge dans un Paris insolite dont l’existence nous était jusque-là inconnue.

L’exposition vise à présenter l’ensemble de ces symboles de Paris comme des valeurs universelles, des valeurs qui se reflètent également dans les efforts de la Bosnie-Herzégovine pour préserver son patrimoine culturel.

Destinée à devenir par la suite une exposition permanente dans les locaux de l’Institut français de Bosnie-Herzégovine, elle cherche à favoriser le dialogue interculturel à travers des échanges mettant en lumière l’importance de la préservation du patrimoine architectural et le rôle de l’art au sein des villes.

Milomir Kovačević est l’un des photographes les plus renommés de Bosnie-Herzégovine, et un symbole de longue date de l’amitié franco-bosnienne. S’il présente régulièrement des expositions en Bosnie-Herzégovine, aucun espace ne lui est consacré de manière permanente. Nous saisissons ainsi l’occasion du Bicentenaire de la photographie pour confirmer et renforcer ce lien de fraternité entre nos deux pays.

Institut français de Bosnie – Herzégovine Tina Ujevica 8 Sarajevo Sarajevo 71000 Mejtaš Canton de Sarajevo Fédération de Bosnie-et-Herzégovine +38733586276 http://www.institutfrancais.ba https://www.facebook.com/profile.php?id=61550220005744 Membre d’un réseau culturel présent dans 143 pays, l’Institut français est implanté en

Bosnie-Herzégovine depuis 2003. En 2014, il a fusionné avec le Centre André-Malraux

(CAM) qui avait ouvert en 1995 à Sarajevo. L’Institut français de Bosnie-Herzégovine est

rattaché à l’Ambassade de France. Il possède un site principal à Sarajevo et deux

antennes dans les villes de Banja Luka et de Mostar. L’Institut français de Bosnie-

Herzégovine constitue la principale plateforme de dialogue entre la France et la Bosnie-

Herzégovine dans les domaines de la culture et des savoirs. Il a pour mission la diffusion

de la langue et de la culture françaises à travers le pays L’ Institut est situé au centre-ville

L’Institut français de Bosnie-Herzégovine souhaite marquer, en 2026, le Bicentenaire de la Photographie avec l’exposition « Paris la nuit », de Milomir Kovacevic, dit Strasni, Celle-ci…

Milomir Kovacevic Strasni