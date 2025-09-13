Exposition de minéraux Centre culturel Albert Poncet Domérat

Exposition de minéraux Centre culturel Albert Poncet Domérat samedi 13 septembre 2025.

Exposition de minéraux

Centre culturel Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Expo-vente de minéraux
Centre culturel Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 17 34 53  zenstonesevent@gmail.com

English :

Mineral exhibition and sale

German :

Expo-Verkauf von Mineralien

Italiano :

Esposizione e vendita di minerali

Espanol :

Exposición y venta de minerales

