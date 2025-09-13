Exposition de minéraux Centre culturel Albert Poncet Domérat
Exposition de minéraux Centre culturel Albert Poncet Domérat samedi 13 septembre 2025.
Exposition de minéraux
Centre culturel Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Expo-vente de minéraux
.
Centre culturel Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 17 34 53 zenstonesevent@gmail.com
English :
Mineral exhibition and sale
German :
Expo-Verkauf von Mineralien
Italiano :
Esposizione e vendita di minerali
Espanol :
Exposición y venta de minerales
