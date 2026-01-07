Exposition de miniatures agricoles et TP Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Exposition de miniatures agricoles et TP

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Le Gaec des mini’s et les mini’s TP et Agri vous propose une exposition de miniature agricole.

Buvette, gaufres et food-truck sur place. .

Rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté gdms.expo@gmail.fr

