Exposition de miniatures agricoles et TP Essouvert

Exposition de miniatures agricoles et TP

Salle des Fêtes Essouvert Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Présentation de miniatures agricoles, en fin de journée un prix sera décerné à la plus belle maquette.

Salle des Fêtes Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 75 37 68

English :

At the end of the day, a prize will be awarded to the most beautiful model.

