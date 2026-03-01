Exposition de miniatures agricoles et TP Essouvert
Exposition de miniatures agricoles et TP Essouvert dimanche 29 mars 2026.
Exposition de miniatures agricoles et TP
Salle des Fêtes Essouvert Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Présentation de miniatures agricoles, en fin de journée un prix sera décerné à la plus belle maquette.
Salle des Fêtes Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 75 37 68
English :
At the end of the day, a prize will be awarded to the most beautiful model.
L’événement Exposition de miniatures agricoles et TP Essouvert a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge