Exposition de miniatures agricoles

Rue du Bosquet Taillis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Exposition de miniatures agricoles à la salle polyvalente de Taillis.

Restauration sur place, tombola avec de nombreux lots. .

Rue du Bosquet Taillis 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 27 88 37 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de miniatures agricoles Taillis a été mis à jour le 2026-02-24 par OT VITRE