Exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics (4ème édition), Gymnase Marcel Duchant, Saint-Avit-Saint-Nazaire
dimanche 20 septembre 2026 · Gymnase Marcel Duchant · Saint-Avit-Saint-Nazaire
Informations pratiques
Exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics (4ème édition) Dimanche 20 septembre, 09h00 Gymnase Marcel Duchant Gironde
Entrée: 1€/personne, gratuit/enfant – 12 ans. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics
(4ème édition)
Gymnase Marcel Duchant 9h-17h30
Restauration et buvette sur place
Entrée: 1€/personne, gratuit/enfant – 12 ans
Tél: 06 84 37 51 33
Gymnase Marcel Duchant 25 rue des Deux-Villages, 33220 Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics
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