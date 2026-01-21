Exposition de modèles réduits à Eppes Eppes

Exposition de modèles réduits à Eppes

280 Rue du Monument Eppes Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Exposition de modèles réduits organisée par l’association La Canne Eppoise

Moins de 50 exposants thèmes des collectionneurs présents agricole, pompiers, bateaux, avions, militaires, lego technic, voitures | démonstration de bateaux sur l’étang à côté de la salle des fêtes et démonstration de 4×4 | restauration et buvette

RV dans la salle des fêtes de 9h à 18h !

280 Rue du Monument Eppes 02840 Aisne Hauts-de-France +33 6 23 42 57 29

English :

Model exhibition organized by the association La Canne Eppoise

Less than 50 exhibitors collector themes: agricultural, firefighting, boats, aircraft, military, lego technic, cars | boat demonstration on the pond next to the village hall and 4×4 demonstration | refreshments and refreshment bar

RV in the village hall from 9am to 6pm!

