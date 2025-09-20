Exposition de modélisme ferroviaire Gare de Laroche-Migennes Migennes

Exposition de modélisme ferroviaire Gare de Laroche-Migennes Migennes samedi 20 septembre 2025.

Exposition de modélisme ferroviaire 20 et 21 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association migennoise Rail 89 vous propose de découvrir des modules ferroviaires miniatures à l’échelle HO. L’exposition présente des machines d’époque qui ont sillonné les plus grands réseaux ferrés.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

L’association migennoise Rail 89 vous propose de découvrir des modules ferroviaires miniatures à l’échelle HO. L’exposition présente des machines d’époque qui ont sillonné les plus grands réseaux…

© Aymeric Lemosse – Rail 89