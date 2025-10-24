Exposition de modélisme ferroviaire Pujols

Exposition de modélisme ferroviaire Pujols vendredi 24 octobre 2025.

Eglise Sainte Foy Pujols Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-10-24

fin : 2025-11-02

2025-10-24

Exposition de modélisme ferroviaire à l’Eglise Sainte Foy de Pujols.

Ouvert la semaine de 14h à 18h et le week-end de 10h à 18h.

Ouvert la semaine de 14h à 18h et le week-end de 10h à 18h. .

Eglise Sainte Foy Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amfpv@outlook.com

Model railway exhibition at the Eglise Sainte Foy de Pujols.

Model railway exhibition at the Eglise Sainte Foy de Pujols.

Open weekdays from 2pm to 6pm and weekends from 10am to 6pm.

German : Exposition de modélisme ferroviaire

Ausstellung von Modelleisenbahnen in der Kirche Sainte Foy in Pujols.

Geöffnet unter der Woche von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.

Italiano :

Mostra di modellismo ferroviario presso l’Eglise Sainte Foy a Pujols.

Aperta nei giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00 e nei fine settimana dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol : Exposition de modélisme ferroviaire

Exposición de maquetas de trenes en la iglesia Sainte Foy de Pujols.

Abierto los días laborables de 14:00 a 18:00 y los fines de semana de 10:00 a 18:00.

