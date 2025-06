Exposition de modélisme LOURDES Lourdes 5 juillet 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Exposition de modélisme LOURDES Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Exposition de modélisme au Lac de Lourdes organisée par l’association RC Lourdais.

Entrée gratuite

10 h > 17 h

Renseignements au 06 27 05 28 40

LOURDES Chemin du Lac

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 05 28 40

English :

Model-making exhibition at Lac de Lourdes organized by the RC Lourdais association.

Free admission

10 am > 5 pm

Information 06 27 05 28 40

German :

Modellbauausstellung am See von Lourdes, organisiert vom Verein RC Lourdais.

Eintritt frei

10 h > 17 h

Informationen unter: 06 27 05 28 40

Italiano :

Mostra di modellismo al Lac de Lourdes organizzata dall’associazione RC Lourdais.

Ingresso libero

10.00 > 17.00

Informazioni: 06 27 05 28 40

Espanol :

Exposición de modelismo en el lago de Lourdes organizada por la asociación RC Lourdais.

Entrada gratuita

10 h > 17 h

Información: 06 27 05 28 40

