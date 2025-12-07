Exposition de modélisme Ilot Porte Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot

Exposition de modélisme

Ilot Porte Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-07

Plus de renseignements par téléphone.

Plus de renseignements par téléphone. .

Ilot Porte Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 72 00

English : Exposition de modélisme

More information by phone.

L’événement Exposition de modélisme Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot