Exposition de modélisme trains et bateaux Gardons notre âme d’enfant Place Saint-Pierre Touques

Exposition de modélisme trains et bateaux Gardons notre âme d’enfant

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-16

Cet événement familial propose un large panorama du modélisme ferroviaire et naval.

Côté train, les visiteurs pourront découvrir six réseaux animés, des maquettes statiques et un point de vente de matériels anciens.

Le réseau principal, à l’échelle HO (1/87), présentera différentes scènes de la vie quotidienne village, ferme, viaduc, zones industrielles et activités ferroviaires.

L’exposition mettra également en valeur l’ancien port de commerce de Deauville à travers un diorama HO représentant la SODEMACO (Société Deauvillaise Matériaux et Combustibles), ainsi que des réseaux aux échelles Zéro (1/43) et N (1/160), évoquant notamment les anciennes gares de Pont-l’Évêque et du Plat Pays.

Un réseau sera même destiné aux enfants ce qui leur permettra de conduire eux-mêmes des trains !

La partie maritime présentera un diorama du Night Ferry, reliant autrefois Douvres à Dunkerque, ainsi qu’une exposition statique de bateaux et un point de vente de maquettes de vedettes de la SNSM. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie

English : Exposition de modélisme trains et bateaux Gardons notre âme d’enfant

This family event offers a broad overview of model railways and ships.

